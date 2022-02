Glennis Grace blijft vastzitten na gevecht in supermarkt zaterdag

UpdateZangeres Glennis Grace en haar 15-jarige zoon blijven voorlopig vastzitten nadat ze zaterdagavond zijn aangehouden na een gevecht in een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De politie laat weten geen verdere mededelingen meer over de zaak te willen doen.

De politie liet eerder al weten dat er drie personen zijn aangehouden voor vernieling, bedreiging en mishandeling van het supermarktpersoneel, maar wil niet zeggen om wie het gaat. De advocaat van Glennis Grace bevestigde wel dat het hierbij gaat om de 43-jarige zangeres, haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie.

De zoon van Grace kwam aan het begin van de avond rokend de supermarkt binnen en zou hardhandig de winkel zijn uitgezet. De zangeres keerde daarop later op de avond terug, met een groep bekenden, om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij.

Al twee nachten zit Grace inmiddels vast. De politie schrijft vanmiddag op twitter: ‘De drie verdachten in het onderzoek naar geweldsincidenten in een supermarkt afgelopen zaterdag blijven ook vandaag op last van de officier van justitie vast zitten. Tot het moment van een eventuele voorgeleiding aan een rechtercommissaris of een heenzending doen wij verder geen mededelingen meer.’

De advocaten en het management van de zangeres laten weten: ,,Naar aanleiding van diverse vragen over de situatie van Glennis Grace en de uiteenlopende verhalen die in de media zijn verschenen, delen wij mee dat het politieonderzoek nog loopt en dat wij erop vertrouwen dat daaruit zal blijken dat Glennis geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij wachten dat nu eerst af alvorens nadere mededelingen te doen.”

Verwondingen

Advocaat Kerem Canatan, die de zangeres met zijn kantoorgenoot Tom Gijsberts in deze zaak bijstaat, vertelde eerder al dat de zoon van Glennis Grace zaterdagavond gewond thuiskwam. ,,Hij had verwondingen aan zijn gezicht en handen. Zijn handen werden steeds dikker.”



Volgens de zoon zou hij ‘zonder waarschuwing zijn geduwd en aangevallen door medewerkers van de Jumbo’, nadat hij een trekje had genomen van zijn elektronische sigaret. ,,Hij viel daarbij met zijn hoofd tegen een kast of stelling. Hij zou door meerdere medewerkers zijn aangepakt. Daarop is mijn cliënt (Glennis Grace, red.) naar de supermarkt gegaan om de medewerkers aan te spreken. Ze wilde weten: waarom mishandel je een 15-jarige jongen?”

‘Uitgelachen’

Volgens Canatan had Grace het gevoel dat ze ‘uitgelachen’ werd. ,,Ze zou een medewerker hebben geduwd. De verdenking dat ze een of meerdere medewerkers zou hebben geschopt of geslagen, herkent zij niet.” Gelijktijdig of aansluitend aan dit verhitte gesprek zou een groter gevecht hebben plaatsgevonden, waarbij ook vriendjes van haar zoon betrokken waren. ,,Zelf had ze geen betrokkenheid bij dit gevecht. Ze probeerde de mensen die zij kende, de vriendjes van haar zoon, daar weg te halen,” aldus Canatan.

Jumbo reageert niet inhoudelijk op de zaak en verwijst naar de politie.

E-sigaret valt onder rookverbod

Op 1 juli 2020 is het rookverbod uitgebreid met de e-sigaret, met en zonder nicotine. Op alle plekken waar een rookverbod geldt, geldt dit ook voor e-sigaretten, zo meldt de site van de Rijksoverheid.

