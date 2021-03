Glennis Grace confronteert stalker en deelt beelden daarvan in vlog

,,Er is mij iets geks overkomen’’, begint de zangeres in haar video. ,,Afgelopen weekend stond er ineens iemand voor mijn deur, en achteraf bleek dat een stalker te zijn.” De desbetreffende man zou al een tijdje naar haar op zoek zijn en psychisch in de war zijn. Glennis vertelt ook dat tijdens ze tijdens het incident met de stalker ‘gelukkig niet alleen was’, maar ze is wel erg geschrokken.

In de video vertelt Glennis ook dat er niet veel meer wordt gedaan met het incident. ,,Ik heb de politie erbij gehaald en die waren redelijk snel, maar die hebben hem ook weer laten lopen. Ik vind dat nogal wat.” Daarnaast is er volgens de zangeres achteraf ook geen contact meer met haar opgenomen door de politie. ,,Wat ik hiermee wil zeggen is: let goed op jezelf en doe nooit zomaar de deur open. Meldt dit altijd, ongeacht of de politie er wat mee doet of niet. Er kan altijd een dossier worden opgebouwd en als je het niet meldt, heb je geen poot om op te staan.”