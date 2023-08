Glennis Grace is terug, maar voor sommige gevallen BN'ers zit een comeback er niet in

Zus over zieke Céline Dion: ‘Een werkend medicijn vinden is moeilijk’

Het is Céline Dion nog niet gelukt om een werkend medicijn te vinden, tegen het stiff-personsyndroom waaraan ze lijdt. Dat vertelt haar zus Claudette in een interview met Le Journal de Montreal. ,,We kunnen geen enkel medicijn vinden dat werkt, maar hoop hebben is belangrijk.”