Glennis Grace laat borsten verkleinen: ‘Hepie en Hepie zitten erop’

Dat vertelt een openhartige Glennis in haar nieuwe vlog, waarvoor ze zichzelf zelfs filmde in het ziekenhuisbed. Hoewel de afspraak al een tijdje stond, werd ze de avond ervoor plotseling bang. ,,Ik word morgen geopereerd aan mijn twee vriendinnen. En ik ben ineens lichtelijk in paniek, want ik ben heel erg bang voor de narcose’’, vertelt ze haar volgers in de video. ,,Ik ben serieus echt nerveus. Ik vind die narcose dood- en doodeng. De eerste keer was mijn moeder er, die hield mijn hand vast, toen ging ik huilen als een baby’’, vervolgt ze, vermoedelijk verwijzend naar een eerdere borstvergroting.

In het ziekenhuis ging alles uiteindelijk goed. Glennis vond het weliswaar vervelend dat ze uitgerekend tijdens het uitkleden bij de dokter een weinig flatteuze haar op haar borst ontdekte, maar de operatie zelf verliep voorspoedig. De pijn achteraf viel mee en de naweeën van de narcose vond de zangeres alleen maar aangenaam.



,,Ik heb het overleefd’’, zegt ze, nog ‘high’ van de verdoving. ,,Ik kan me de narcose nog herinneren; mijn hele lichaam werd warm. Ik vond het heerlijk.’’ Ze overwoog grappend zelfs te doen alsof ze wél veel pijn had, zodat ze wat verdovende morfine zou krijgen. Of ze dat daadwerkelijk heeft gedaan, is niet duidelijk.



Het is niet bekend waarom Glennis haar borsten heeft laten verkleinen, maar het resultaat mag er volgens haar zijn. ,,Hepie en Hepie zitten erop. (...) Alles is helemaal mooi, helemaal mooi. Ik heb ze gezien, het ziet er natuurlijk nog een beetje gruwelijk uit allemaal. Maar ik ben heel erg tevreden. (...) Ik zie nu al dat ze veel beter passen bij mijn lichaam, dus ik ben echt content.’’



Glenda, zoals de zangeres eigenlijk heet, kreeg na het verschijnen van haar vlog veel sterktewensen. Dat vindt ze lief, maar ze benadrukte vanavond dat die niet nodig zijn, omdat de operatie al achter de rug is. ,,Ik kan niet meer terug, ze zitten er al op.’’