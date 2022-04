Glennis Grace spreekt fans toe over supermarktincident

update Slachtof­fers The Voice nemen producent ITV niet serieus: ‘Ze wisten van wangedrag’

Personen in het management van ITV Studios, het bedrijf dat The Voice of Holland produceert, waren voor de uitzending van Boos al lang en breed op de hoogte van de misstanden op de werkvloer bij het programma. Dat zegt advocaat Sébas Diekstra, die vier slachtoffers van The Voice vertegenwoordigt, woensdag in Jinek.

21 april