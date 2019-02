Glennis tot over haar oren verliefd, Katja heeft lentekriebels

Heel Holland Bakt deelnemer Hanneke: ‘Mijn kan-niet-mislukken­taart was een ramp’

9:49 Hanneke is Hanneke. Of ze nu met een verhit gezicht een spektakeltaart bakt in de Heel Holland Bakt-tent of in haar Rijssense woning aan de eettafel koffiedrinkt. De halvefinalist van het populaire Omroep Max-programma praat en lacht snel. „Genoeg van het taarten bakken? Hou op, ik bak tegenwoordig meer dan ooit.”