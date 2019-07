Gloednieuw seizoen Flikken Rotterdam in september op de buis

Russel Crowe weigert interview na introduc­tie

8:57 Acteur Russel Crowe (55) was bij het programma The Build Series te gast, samen met onder anderen actrices Naomi Watts en Sienna Miller, om te praten over zijn rol in The Loudest Voice, als de grondlegger van de Amerikaanse nieuwszender FOX. Toen hij de introductie hoorde van tv-host Ricky Camilleri, verdween hij echter van het toneel, schrijft online platform ONTD.