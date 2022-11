Goed nieuws voor fanatieke gamers: vier sterren voor SkyShowtime-serie Halo

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de sciencefictionserie Halo.

Meestal is het een ongelukkig huwelijk: videogames die tot speelfilms worden gepromoveerd. Het probleem is vaak om een geschikt filmscenario te bedenken voor een meestal uit louter actiescènes bestaand computerspelletje zonder interessante personages.

Inmiddels zijn er een kleine honderd pogingen door Hollywood gedaan om mee te profiteren van de populariteit van de betreffende games. Het begon met Super Mario Bros. in 1993 wat een matig respons bij pers en publiek opleverde. Sindsdien zijn ook in commercieel opzicht geslaagde films verschenen, zoals de Lara Croft-films (vooral de eerste), Mortal Kombat en de Resident Evil-serie.

Of een gameformule ook geschikt voor een complete televisieserie moet blijken uit de reeks Halo, een sciencefictionspel dat zich afspeelt in de 26ste eeuw. In dit tijdperk moet de mensheid zich zien te handhaven tegen de aanvallen van buitenaardse wezens die eruit zien als monsters in geharnaste pakken en die niet moeilijk doen over een slachtoffer meer of minder. Dat blijkt meteen in de eerste aflevering van deze serie, waarin een hele kolonie wordt uitgeroeid, op een meisje na.

Voor de makers, onder wie Steven Spielberg als medeproducent, was de voornaamste uitdaging om een verzameling interessante personages uit te dokteren. Want een serie van negen delen stelt natuurlijk andere eisen dan een anderhalf uur durende speelfilm.

Een van de boeiendste personages is dr. Halsey, een rol van Natascha McElhone) die in haar laboratorium supersoldaten, bijgenaamd De Spartanen, creëert die sterk genoeg moeten zijn om de strijd aan te gaan tegen de ruimtelijke legers die uit zijn op de totale wereldmaatschappij.

Verrassend genoeg biedt Halo meer dan het gebruikelijke special-effects-geweld dat de meeste superheldenfilms teistert. Er is ook ruimte voor karakterontwikkeling, vooral van de topsoldaat Master Chief Spartan John-117 (gespeeld door Pablo Schreiber) die worstelt met zijn bijna uitgewiste herinneringen. Gaandeweg krijgt hij steeds meer moeite met de opdrachten die hij van hogerhand krijgt.

Een collega van hem, Soren-066, heeft al eerder het bijltje erbij neergegooid en is zelfs een gezin begonnen. Vertolker Bokeem Woodbine is blij dat zijn rol meer om het lijf heeft dan alleen maar knokken. ,,Ik had niet verwacht dat de serie ook op emotioneel opzicht veel te bieden heeft. Ik kende het videospel natuurlijk wel, maar ik ben er zelf nooit echt aan begonnen. Mijn vrienden speelden het voortdurend, maar ik had er niet veel mee.”

Hetzelfde antwoord geeft actrice Yerin Ha die de vluchtelinge uit de openingsscène Kwan Ha vertolkt. ,,Mijn broertje speelde het voortdurend, dus wist ik ongeveer wat het spel inhoudt. Maar dat er toch een televisieserie van gemaakt kon worden had ik nooit verwacht.”

Beide acteurs werden naar eigen zeggen vooral geïnteresseerd in Halo toen zij begrepen dat Steven Spielberg bij de verfilming betrokken was. Woodbine: ,,Dan weet je meteen dat het geen platte bewerking van die game zou worden. Zijn naam staat garant voor kwaliteit, ook al was hij zelden op de set aanwezig. Hij hield zich meestal afzijdig van de opnamen. Maar zijn invloed was merkbaar.”

De opnamen voor Halo waren een kostbare onderneming, maar het resultaat zal de fanatieke Halo-gamers zeker bevallen. Een tweede seizoen is al in aantocht.

