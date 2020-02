Goed nieuws voor fans van The Good Doctor: er komt een vierde seizoen

,,Doordachte verhalen, gecombineerd met een ongelooflijke cast onder leiding van Dr. Shaun (Freddie Highmore), hebben deze serie de afgelopen drie seizoenen tot een succes gemaakt. Ik ben verheugd om te zien wat de volgende stap is", legt hij uit.



In de reeks verhuist Shaun Murphy naar de grote stad en gaat hij aan de slag in een prestigieus ziekenhuis. De briljante Murphy lijdt aan een autistische stoornis, waardoor hij nauwelijks in staat is om contact te leggen met de mensen om zich heen. Zijn gebrek aan sociale vaardigheden compenseert hij met zijn buitengewone medische gave.



In Amerika is The Good Doctor een grote hit. In Nederland is de serie te zien bij RTL en op Videoland.