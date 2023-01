Goldband wint prestigieuze Popprijs: ‘Blijf dromen, volg je dromen’

Dua Lipa heeft de Excellence Award toebedeeld gekregen. De 27-jarige Brits-Albanese zangeres wordt geprezen voor het vertegenwoordigen van haar cultuur in de muziek die ze maakt.



Lipa en haar vader en manager Dukagjin Lipa werden geïnterviewd door IQ Magazine-redacteur Gordon Masson. Tijdens het interview vertelden vader en dochter onder meer over het uitbrengen van het populaire Future Nostalgia-album tijdens de coronaperiode, Dua’s succesvolle wereldtournee en over het Sunny Hill Festival in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Met het festival willen de twee Kosovo op de culturele kaart zetten en geld inzamelen om de kunst- en cultuursector van het land verder te ontwikkelen.



Dua Lipa trad in 2016 voor het eerst op tijdens ESNS. Het was een van haar eerste grote buitenlandse shows, waarna ze wereldwijd doorbrak. In 2017 trad ze nogmaals op tijdens het muziekevenement in Groningen. ESNS biedt jaarlijks een podium aan zo’n 350 opkomende Europese artiesten. Onder anderen Altin Gün, Celeste, Fontaines D.C. en Sigrid begonnen op Eurosonic Noorderslag hun carrière.