Gordon: De nieuwe Geer is opgestaan, wat mij betreft

Prinses Margriet trekt bruidsjurk uit de kast voor 52ste jubileum

Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven vieren vandaag hun 52ste huwelijksverjaardag. Als de eigen traditie ook dit jaar wordt gevolgd, trekt prinses Margiet haar bruidsjurk weer een keer aan om de huwelijksdag van 1967 te markeren. De jurk is in de loop der tijd wel ingenomen, zo bekende Margriet in een openhartige bui.