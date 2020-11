Gordon derde schrijver van sinterklaasboekenactie

Verkrach­tings­zaak That 70s Show-ac­teur Danny Masterson in januari pas voor de rechter

9:00 Danny Masterson, vooral bekend van zijn rol in That 70s Show, wordt pas op 6 januari voorgeleid in zijn verkrachtingszaak. Eigenlijk had de acteur zich maandag moeten melden in de rechtbank, maar die datum heeft de rechter opgeschoven.