Gordon door het stof in DWDD om foute grap: ‘Ik wil mijn diepe, diepe excuses aanbieden’

Aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk zaten journalist Pete Wu, activist Sioejeng Tsao en Rui Jun Luong die in de bus werd aangesproken op het coronavirus en het filmpje hiervan online zette. Dat ging meteen viral. Gordon was samen met Patty Brard aanwezig om te praten over zijn nieuwe programma op SBS 6. Sioejeng gaf aan dat ze daardoor vooraf wel even getwijfeld had: ,,Toen ik jouw naam voorbij zag komen, schrok ik wel even.”



Ze was bang dat ze een discussie met Gordon zou moeten voeren over het feit dat ze zich niet gekwetst moest voelen. Gordon trok echter meteen het boetekleed aan. ,,Ik zit hier natuurlijk best wel een beetje ongemakkelijk”, excuseerde hij zich. ,,Zeven of acht jaar geleden heb ik ook bepaalde grappen gemaakt waarvan je denkt, dat kan wel. Ik heb er met heel veel mensen over gesproken in die tijd.”