Gordon & Estelle: Weg Ermee! zakt flink weg in kijkcijfers

'Khloé wil terug naar LA na bedrog vriend'

3:17 De geboorte van Khloé Kardashian's baby is het nieuws van de dag in Amerika, maar waar vooral over wordt gespeculeerd is hoe het nu met de moeder en vader Tristan Thompson is. Tristan zou zijn hoogzwangere vriendin eerder deze week bedrogen hebben, wat hard aankwam bij de realityster.