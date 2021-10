Gordon en Jeffrey weer uit elkaar: ‘We wensen elkaar niets dan goeds toe’

Nog geen drie maanden nadat bekend werd dat Gordon (53) de liefde had gevonden bij de 30 jaar jongere Jeffrey, is hun relatie op de klippen gelopen. Dat maakt de presentator vandaag bekend op Instagram. ‘Helaas is ons sprookje ten einde gekomen’, aldus Gordon.

Halverwege augustus maakte Gordons goede vriendin Patty Brard bekend dat hij weer gelukkig was in de liefde. Het ging om de 24-jarige student Jeffrey uit Den Haag. Gordon moest lachen toen Brard hem confronteerde met het grote leeftijdsverschil tussen de twee. ,,Ik ben verliefd, hij is verliefd. Wat moet ik dan doen? Omdat het niet in het plaatje past, moet ik het voorbij laten gaan?”, reageerde hij tegen haar.



Volgers van Gordon werden bestookt met foto’s van de twee en Jeffrey pakte vorige week zelfs zijn biezen om met Gordon te emigreren naar Dubai. Maar hun relatie blijkt nu toch geen stand te kunnen houden. ‘Helaas is ons sprookje ten einde gekomen en hebben Jeffrey en ik besloten toch ieder onze eigen weg te volgen. We hebben een geweldige tijd samen gehad en kijken daar met alle plezier op terug’, schrijft Gordon.



Sprake van ruzie is er niet. ‘We wensen elkaar niets dan goeds toe! Jeffrey is inmiddels weer in Nederland en ik reis op dit moment naar Brussel voor tv-opnames. We vinden het beide heel jammer, maar het is wat het is.’



De breuk met Jeffrey mag dan verdrietig zijn; Gordon laat zich er niet van weerhouden om zijn droom in Dubai na te jagen. De presentator gaat daar aan de slag met het ontwerpen en bedenken van businessformules en het inrichten van woonhuizen.

Lees ook Gordon is verliefd op 30 jaar jongere student Jeffrey

Tekst gaat verder onder de foto.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liefdesleven

Het liefdesleven van Gordon is op zijn minst turbulent te noemen. In 2008 nam de entertainer zichzelf voor nooit meer iets met een jongere man te beginnen, nadat zijn relatie met ene Sander na twee jaar strandde. In 2010 volgde toch de romance met de 19 jaar jongere Raoul. Het werd een knipperlichtrelatie die in 2012 stopte nadat Gordon volgens Raoul vreemd zou zijn gegaan.

Twee jaar later kwam yogaleraar Chiel in zijn leven, met wie hij een klein halfjaar samen was. Een ruzie leverde Gordon naar eigen zeggen een ‘relatietrauma’ op. In 2017 ging Goor voor het oog van een miljoenenpubliek op zoek naar zijn grote liefde in de RTL-show Gordon gaat trouwen... Maar met wie?. Er ontstond een overduidelijke klik met ‘bakfietsvader’ Rogier en Manuel maar Gordon durfde aan geen van de twee zijn jawoord te geven.

Met zijn relatie met de toenmalige arts in opleiding Kevin, haalde Gordon in 2018 alle showbizzheadlines. Kevin eiste een contactverbod nadat hij eiste te worden gestalkt door zijn ex. De rechter wees dat verbod van tafel nadat er uit duizenden WhatsApp-berichten bleek dat er sprake was geweest van een ‘affectieve en seksuele relatie’. Gordon reageerde nadien dat hij zich ‘allesbehalve winnaar’ voelde. ,,De liefde won van de leugens. Mijn privèleven op straat en mijn liefde en vriend kwijt. Op de vraag waarom zal ik nooit antwoord krijgen. Nu een hele dikke streep eronder en blijven geloven in de liefde.’’

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: