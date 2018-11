Gordon en Trijntje Oosterhuis in jury nieuwe SBS-show DanceSing

Interview Boudewijn de Groot: Je hoeft niet naar de VS om dingen goed te laten klinken

8:03 Hij is, indachtig de titel van zijn nieuwe album, inderdaad Even Weg geweest. Boudewijn de Groot is voor zijn soloplaat, die vandaag verschijnt, een verbond aangegaan met de tribute-band The Dutch Eagles. En 40 jaar na Welterusten, Mijnheer de President bevat de cd een heuse protestsong.