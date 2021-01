Gordon grapt om ‘voorgevel' Monique en Humberto verrast met afrokapsel

Nikolai en Chantal uit Married at First Sight: ‘Ons geheim? Aan een huwelijk moet je werken’

17:28 In Married At First Sight stappen stellen die elkaar nog nooit hebben gezien in het huwelijksbootje, om vervolgens nog lang en gelukkig aan de kersverse verbintenis te werken. Op die manier je relatie starten is niet voor iedereen weggelegd, getuige het feit dat van de afgelopen vijf seizoen nog maar twee koppels samen zijn: Bram en Patty uit seizoen 1 en Chantal en Nikolai uit het tweede reeks. ,,Ons geheim? Dat hebben we niet. Aan een relatie moet je gewoon werken, anders komt er niets van terecht.”