Gordon: Ik heb het écht geprobeerd

,,En dat deel heeft hij niet onder controle. Stel dat hij wel was getrouwd, dan had elke stap die ze zetten onder een vergrootglas gelegen – en je kunt het nooit goed doen. Iedereen heeft er een mening over. Is voor de ene partner of juist voor de ander. Bij de één is er een kind in het spel, dat raakt erbij betrokken. Dat wil je niet. Bovendien, ik zou zo’n huwelijk weinig kans van slagen geven. Een huwelijk dient iets duurzaams te zijn, dat kan niet ontstaan uit zo’n tv-programma. Het was van het begin af aan al een kolderiek idee.’’



Zelf merkte Gordon dat zijn gunfactor de voorbije weken juist omhoog ging. ,,Aan de reacties uit het land te merken wel”, stelt hij. ,,Dat was het mooie: iedereen hoopte dat ik de liefde zou vinden. Dat ik eindelijk eens een leuke vent zou vinden na al die mislukkingen. En mensen hebben nu gezien hoe ik écht ben. Ik heb me heel kwetsbaar opgesteld. De intenties zijn altijd oprecht geweest.’’