Gordon onder het mes voor gastric bypass: ‘Heeft met diabetes te maken’

Gordon Heuckeroth (52) gaat volgende week onder het mes in België. De zanger en presentator krijgt een gastric bypass. Dat vertelde hij gisteravond in de Vlaamse De Cooke & Verhulst Show .

,,Ik kamp sinds een jaar of veertien met diabetes type 2’’, legde hij uit. ,,Dat is gewoon op en af, ik krijg het niet onder controle. Het schommelt echt heftig heen en weer." En dus kiest Gordon voor een zogeheten gastric bypass, een ingreep waarbij de maag verkleind wordt en het spijsverteringskanaal omgeleid. Hij doet het niet vanwege zwaar overgewicht. ,,Dit heeft puur met diabetes te maken”, zegt hij. ,,Het leven met suikerziekte ... Er valt mee te leven, maar het is zo heftig bij mij.”

Gordon koos er noodgedwongen voor om de operatie in België te laten uitvoeren. ,,In Nederland kom je niet in aanmerking als je bmi onder de 35 zit”, zei de presentator. ,,In België wordt dat wel gedaan."

Clean

Beetje bij beetje overwint Gordon zijn verslavingen en tegenslagen. ,,Ik was een jaar helemaal clean, en ben dan een paar keer hervallen", aldus Gordon in het Vlaamse tv-programma. ,,Een verslaving, daar kom je nooit meer vanaf. Dat is een ziekte. Je moet daarmee leren leven. Je moet je leven aanpassen, en dat is wat ik nu geprobeerd heb.”



Corona heeft zijn situatie bovendien bemoeilijkt, vertelde hij. ,,Mijn talkshow ging niet door, ik zat maanden thuis. Alles stond stil, ook de hulpverlening. Dus ook geen AA-meetings, bijvoorbeeld. Dan is het heel moeilijk om het lijntje strak te houden. Maar het gaat goed, hoor. Ik heb nu ook hulp. Corona heeft veel stukgemaakt, ook in de hulpverlening.”



Door al die ervaringen van de afgelopen tijd deed Gordon inspiratie op voor een nieuw nummer: Terug Op Vasteland.

Bekijk hieronder al onze video's over show & entertainment: