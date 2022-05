Gordon Ramsay krijgt ruim 4 miljoen euro schadevergoeding van voormalige zakenpartner

De Britse chefkok Gordon Ramsay kan ruim 4 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven. Een rechter heeft hem in het gelijk gesteld in een zaak tegen zijn voormalige zakenpartner Rowen Seibel.

Ramsay werd in 2014 aangeklaagd door Seibel, maar de rechter was van mening dat Seibel geen betrouwbare getuige was, die slechts met verzonnen bewijzen kwam. Dit meldt Page Six. Door deze uitspraak dient Seibel Ramsay een flinke schadevergoeding te betalen, plus de advocatenkosten die de televisiechef de afgelopen jaren heeft gemaakt.

Ramsay (55) en Seibel (40) openden in 2012 het restaurant The Fat Cow in Los Angeles, maar toen ze in 2014 de deuren moesten sluiten claimde Seibel dat Ramsay opzettelijk had verzaakt om het merk verder uit te bouwen. Daarnaast zou de Britse chef met andere partijen in zee zijn gegaan om het restaurant voort te zetten onder een andere naam.

“Totaal ongeloofwaardig”

Volgens Ramsay stak de zaak heel anders in elkaar en was het juist Seibel die “totaal ongeloofwaardig” was. ,,Seibel heeft alleen maar aan zichzelf gedacht en geprobeerd te profiteren van de merknaam die Ramsay al die jaren zorgvuldig heeft opgebouwd. Hij was een zeer slechte manager, oneerlijk, incapabel en loog over alles dat vast en los zat. Wij hadden geen andere uitspraak dan deze verwacht’’, aldus de advocaten van de ‘celebrity-chef’.

Vrienden van Gordon zijn blij dat de zaak eindelijk afgesloten is. ,,Het waren acht lange en stressvolle jaren, maar Gordon voelt zich gesterkt door de uitspraak van de rechter. Nu kan hij dit eindelijk laten rusten.’’ Het juridische team van Seibel heeft laten weten in hoger beroep te zullen gaan.