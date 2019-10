Gordon toont z’n blote buik en Marlijn slaapt in galajurk

Famke Louise debuteert als presenta­tri­ce bij MTV EMA

10:52 Famke Louise slaat opnieuw een nieuwe weg in. Niet alleen is zij nu rapper, YouTuber en model, binnenkort kan ze ook presentatrice toevoegen aan haar cv. Haar presentatiedebuut maakt ze samen met Kay Nambiar tijdens de preparty van de MTV EMA in het Westergastheater in Amsterdam.