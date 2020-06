Gordon wil met maagballon diabetes onder controle krijgen

Akwasi speelt negen concerten binnen drie dagen in Paradiso

14:33 De Amsterdams-Ghanese kunstenaar Akwasi geeft in het kader van zijn Sankofa-tournee op 7, 8 en 9 augustus dagelijks drie concerten in Paradiso in Amsterdam. De concerten voldoen aan de eisen van het RIVM. Dat betekent dat er een gelimiteerd aantal bezoekers naar binnen mag en dat er verplicht 1,5 meter afstand tussen bezoekers moet zijn.