Gouden Palm-winnaar deze winter in Nederlandse bioscopen

De Franse film Anatomy Of A Fall zal in de winter in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat meldt distributeur Paradiso Films maandag. Het ingenieuze rechtbankdrama won zaterdag de Gouden Palm , de belangrijkste prijs op het Festival van Cannes.

Anatomy Of A Fall gaat over een schrijfster, gespeeld door Sandra Hüller, die tijdens een rechtbankzitting wordt verhoord over de dood van haar echtgenoot. Het is niet duidelijk of de man uit het raam van hun chalet is geduwd, gevallen of zelf is gesprongen. Tijdens de zitting wordt duidelijk hoe gecompliceerd hun relatie was.

Regisseur Justine Triet is de derde vrouw die de prestigieuze filmprijs van het festival in Cannes ooit heeft gewonnen. Anatomy Of A Fall won behalve de Gouden Palm ook de Palm Dog, een ludieke prijs voor de beste hondenrol op het festival. Het beeldje ging naar de bordercollie Snoop Dog, die een cruciale rol speelt in het drama.

Ook het drama The Zone Of Interest van regisseur Jonathan Glazer zal later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. De film laat zien hoe het gezin van Rudolf Höss, de kampcommandant van Auschwitz, een luxueus leven leidde naast de gaskamers en verbrandingsovens van het vernietigingskamp. Sandra Hüller is ook in deze film te zien, als vrouw van Höss. The Zone Of Interest wordt in Nederland uitgebracht door distributeur Cinéart.

