Gouden plaat voor Jody Bernal: 'Ik ben helemaal terug'

,,La Colegiala is een game changer voor mij", reageerde Jody, die in 2002 voor het laatst een hit scoorde met Me & You (Tú Y Yo), maar vooral bekend is van zijn ultieme zomerhit uit 2000 Que Si, Que No. ,,Door de samenwerking met Spinnin' Records en ons team, ben ik terug in de hitlijsten en is mijn agenda overvol met dj-boekingen. Daar ben ik iedereen dankbaar voor."



La Colegiala, een klassieker uit de Colombiaanse pophistorie, werd onderhanden genomen door dj The Boy Next Door en Fresh Coast. Jody Bernal werd benaderd om de Spaanstalige tekst in te zingen. La Colegiala werd een zomerhit. Het nummer staat nog steeds in de hoogste regionen van de Top 40, werd ruim 9,5 miljoen keer beluisterd via Spotify en al meer dan drie miljoen keer bekeken via YouTube.