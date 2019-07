Grace Jones stopt met nieuwe Bond-film: Te weinig tekst

De producenten van Bond 25, zoals het project voorlopig heet, waren maar wat blij toen ze Grace Jones opnieuw konden strikken, 34 jaar nadat ze te zien is geweest in A View to a Kill naast Roger Moore. Ze trokken dan ook alles uit de kast om het de 70-jarige actrice en zangeres naar de zin te maken, en voorzagen haar bijvoorbeeld van een ‘luxueus verblijf’, vlakbij de Pinewood Studios.



Maar toen ontdekte Jones dat ze niet zo’n uitgebreide rol kreeg, iets waar ze wel op had gerekend. Een bron vertelt aan The Sun: ,,Grace’s terugkeer naar 007 was bedoeld als een gebeurtenis om de fans mee te plezieren. De bazen waren dan ook erg enthousiast dat ze haar hadden weten te strikken. Maar al snel bleek dat Grace op een grotere rol in de film had gerekend en ze vond de korte cameo wat zwak. Ze vertrok sneller dan de tijd die het kost om een martini te mixen.”



In A View to a Kill speelde Jones moordenaar May Day. Haar personage stierf in de film, dus het is niet duidelijk welke rol ze in Bond 25 precies zou spelen.