Grammy Award-winnaar Jon Batiste in nieuwe verfilming The Color Purple

De film is een bewerking van de Broadway-musical uit 2005 en wordt geproduceerd door Oprah Winfrey. Die musical was weer gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1982 van Alice Walker, die daar de Pulitzer Prize voor won. Het vertelt het verhaal van Celia, een jonge Afro-Amerikaanse vrouw die onder erbarmelijke omstandigheden opgroeit in het zuiden van de VS begin vorige eeuw.

Behalve Batiste zijn ook de zangeressen Ciara en H.E.R. in The Color Purple te zien, werd eerder al bekendgemaakt. De twee hoofdrolspelers van de musicalversie keren ook terug in de film. American Idol-winnares Fantasia Barrino speelt de rol van Celie en Orange is the New Black-actrice Danielle Brooks kruipt in de huid van Sofia.