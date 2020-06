Gravin Eloise: ‘Uiteindelijk ben ik een normaal meisje met een titel’

Wanneer de toon op haar profiel dreigt om te slaan, dan grijpt ze in. Zo leverde het bericht dat ze haar diploma had behaald veel berichtjes op. ,,Er waren er een paar tussen die dan zeiden van: ze verdient het helemaal niet en ze heeft er sowieso geen moeite voor gedaan. Dat soort dingen. Ik heb toen gezegd: kan je een beetje opletten op wat je zegt. Ik was toen nog maar een 17-jarig kind. Heel veel mensen zeggen: je moet geen aandacht geven aan die negatieve reacties. Alleen ik dacht: ik ga het gewoon doen want elke keer als er iets groots is, is er wel weer iets wat we fout hebben gedaan.’’