Gravinfluencer Eloise wil vaker digitaal detoxen

Bijna 3 miljoen mensen zien Chef’Special-front­man zijn schoen weggooien in Wie is de Mol

10 januari Wie is de Mol heeft zaterdagavond 2.923.000 kijkers naar NPO 1 getrokken. Het was het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO). De seizoensopening van Wie is de Mol trok vorige week ook al ruim drie miljoen kijkers, de best bekeken opening ooit.