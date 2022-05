Great British Bake Off keert terug op Nederlandse televisie

Matthijs van Nieuwkerk scoort miljoen kijkers met nieuwe quiz op zaterdag­avond

Matthijs van Nieuwkerk scoort op televisie met zijn eerste kennisquiz. De openingsaflevering van de show The Connection (NPO 1) heeft zaterdagavond ruim een miljoen kijkers getrokken. De quiz staat daarmee op de vierde plek in de top 25 van best bekeken programma’s.

22 mei