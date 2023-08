Greta Gerwig schrijft geschiedenis met Barbie: eerste vrouwelijke regisseur met miljardenfilm

Regisseur Greta Gerwig heeft geschiedenis geschreven met haar film Barbie . De film over de wereldberoemde pop van speelgoedproducent Mattel heeft twee weken na de release wereldwijd een miljard dollar opgebracht. Hiermee is Gerwig de eerste vrouwelijke regisseur ooit met een miljardenfilm.

In de geschiedenis van Hollywood hebben maar heel weinig mensen - 28 om precies te zijn, allemaal mannen - de regie van een film van een miljard dollar gehad. Daar komt nu dus Greta Gerwig als eerste vrouw bij. Barbie is gebaseerd op basis van een script dat ze samen met haar partner Noah Baumbach schreef. Het is de eerste film in de 100-jarige geschiedenis van Warner Bros die zoveel tickets in slechts twee weken tijd heeft verkocht, laat de filmproducent weten.

Momenteel is Barbie nog de op twee na meest lucratieve film van het jaar. Alleen The Super Mario Bros. Movie en Guardians of the Galaxy Vol. 3 leverden nog meer geld op.

In Nederland trok Barbie binnen negen dagen meer dan een half miljoen bezoekers. Dit was geen record voor Nederland, de nieuwe versie van The Lion King behaalde dit aantal in vijf dagen. Maar die film draaide in veel meer zalen omdat er zowel een Engelstalige als een Nederlandstalige versie werden uitgebracht.

Barbie, gespeeld door Margot Robbie, komt er in de film achter dat er naast haar Barbie-land een échte wereld is waar vrouwen en mannen niet gelijk zijn. De rol van haar schlemielige vriendje Ken wordt gespeeld door acteur Ryan Gosling. Lees hier de recensie.

