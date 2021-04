Grey’s Anatomy-ster moet op ‘anticonflictles’ van rechtbank om vechtscheiding

Prins William weer ‘aanwezig’ bij de BAFTA’s

9 april Prins William heeft ook dit jaar een rol tijdens de uitreiking van de BAFTA’s. De hertog van Cambridge, sinds 2010 de president van de British Academy of Film and Television Arts, zal zaterdag en zondag te zien zijn tijdens de digitale ceremonie vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.