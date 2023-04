Groei aantal abonnees Netflix stagneert door concurrentie van Disney+, HBO Max en Amazon Prime

De Amerikaanse streamingdienst Netflix heeft in het eerste kwartaal nog wel meer abonnees getrokken, maar die groei viel veel minder sterk uit dan in de voorgaande periode. Daarnaast maakte Netflix bekend in september te zullen stoppen met het versturen van dvd's.

Het bedrijf begon 25 jaar geleden met het opsturen van dvd's in rode enveloppen om thuis te kijken. Vanwege videostreaming is hier echter veel minder vraag naar. Ook liet de onderneming weten dat de aanpak van het delen van paswoorden in de Verenigde Staten wordt uitgesteld naar het lopende kwartaal.

Het bedrijf uit het Californische Los Gatos kreeg er in de afgelopen drie maanden 1,75 miljoen nieuwe klanten bij tot in totaal wereldwijd 232,5 miljoen. Dat was een stuk minder dan de groei in het vierde kwartaal van 2022 van bijna 7,7 miljoen abonnees.

Concurrentie

Netflix zei succes te hebben gehad in de afgelopen periode met series en films als ‘The Night Agent’, ‘Luther: The Fallen Sun’, ‘Outer Banks’, ‘Murder Mystery 2' en ‘Ginny & Georgia’. Maar het bedrijf heeft ook te kampen met felle concurrentie van bijvoorbeeld Disney+, HBO Max en Amazon Prime.

De omzet ging met bijna 4 procent omhoog tot 8,2 miljard dollar (7,5 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro). Dat was 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro) in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Op Wall Street vielen de kwartaalcijfers van Netflix niet goed bij beleggers, want in de zogeheten handel nabeurs ging het aandeel omlaag.