Groningse student Jan (23) verrast Vlamingen met record in spelshow Blokken

Jan schreef zich in als kandidaat omdat hij rond 18.30 uur op zijn bank met een bordje op schoot graag naar die Belgische 'hartstikke leuke' show kijkt. Voor de bachelorstudent Academische Pabo is Blokken een 'gemakkelijk concept' en riep hij nogal eens dat hij daar aan mee wilde doen. Nadat hij werd uitgenodigd voor een selectiedag in Vilvoorde, zat hij erbij, en bleek hij er hartstikke goed in. ,,Het ging maar door. Maar ik heb ook veel geluk gehad'', vertelt hij nuchter. ,,Ik heb veel bonusrijen gemaakt voor 50 punten. Dat werkt op dat moment erg in je voordeel.''



Al snel stond Jan bekend als de Nederlander die onverslaanbaar leek. Lachend: ,,Ik denk dat sommige deelnemers gedacht hebben 'dat moet te doen zijn'. Toen bekend werd dat het om een Groninger ging die al vijf keer gewonnen had, vonden ze dat bijzonder. Het was wel intimiderend voor ze.'' Bovendien werd het productieteam wat zenuwachtig. ,,Ik zat in een hotel en had wat verschillende setjes kleding bij me, maar niet genoeg voor zo veel opnames. Dankzij mijn vrienden en de productie heb ik nog wat kleren kunnen krijgen. Dus niet alle kleren die ik aan heb op tv zijn van mij.''