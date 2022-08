‘Grootste feestje van de planeet’? Docu laat geweldig zien hoe tweede Woodstock een ramp werd

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de documentaireserie Trainwreck: Woodstock 99 .

Het is een wonder dat er volgens sommige bronnen maar drie doden vielen bij de reprise van het legendarische popfestival Woodstock in 1999. Gezien de ravage hadden veel meer mensen hun leven kunnen verliezen tijdens deze rampzalige muziekhel, die ‘het grootste feestje van de planeet’ moest worden.

Was de eerste editie in 1969 een vredelievend hippiespektakel, onder het motto Three Days of Peace & Music (met legendarische optredens van Jimi Hendrix, The Who en Santana), de opvolger ontaardde dertig jaar later in chaos, extreem geweld, brandstichting, verkrachtingen en vernielzucht van ongekende omvang. De Woodstock-mythe van weleer, die al enigszins beschadigd was door een verregend tussenfestival in 1994, was meteen aan flarden.

In de driedelige documentaire Trainwreck: Woodstock 99 van Netflix wordt onderzocht wie daarvoor verantwoordelijk was. De beschuldigende vinger gaat vooral naar de organisatoren, die diverse verkeerde keuzes hadden gemaakt.

Om te beginnen was de locatie nabij het plaatsje Rome in de staat New York een blunder. Zowel in praktisch als in symbolisch opzicht. Een enorm verlaten militair vliegveldterrein was voor weinig geld gehuurd. Er waren barakken en hangars die voor afterparty's gebruikt konden worden, maar het merendeel van het terrein bestond uit een betonnen ondergrond die funest werkte toen er tropische temperaturen werden gemeten. Er waren amper schaduwplekken.

De naar schatting 400.000 bezoekers moesten woekerprijzen betalen voor de flessen water die door commerciële bedrijven werden verkocht. Hun eigen watervoorraad moest bij de ingang worden ingeleverd. Gevolg: veel festivalgangers kregen uitdrogingsverschijnselen en de frustratie over de slechte organisatie liep hoog op. Het was wachten op een uitbarsting.

Haarfijn toont Trainwreck: Woodstock 99 aan dat de initiatiefnemers, onder wie Michael Lang, die ook in 1969 van de partij was, geen idee hadden wat er broeide. Tijdens de dagelijkse persconferenties werden de excessen gebagatelliseerd. ,,Het is maar een vijftigtal relschoppers”, werd doodleuk gemeld terwijl al na een dag sprake was van een massaal oproer. En het werd alsmaar erger.

Wat ook niet meehielp om iedereen tot bedaren te brengen, was het opruiende gedrag van enkele bands op het podium. Vooral de zanger Fred Durst van Limp Bizkit maakte het bont. Hij nodigde het publiek uit alles af te breken, wat een hoge geluidstoren bijna deed kantelen. ,,Wat was dat een enorme eikel”, wordt door een festivalmedewerker geroepen.

De ooggetuigen die in de film aan het woord komen, onder wie een vrouw die destijds als 14-jarige rondliep ‘en nog maagd was’, deinzen niet terug voor heftige vergelijkingen. Vietnam wordt genoemd. Als bijna het hele terrein in de fik staat, roept Anthony Kiedis, frontman van de band Red Hot Chili Peppers, dat hij in Apocalypse Now is beland.

Het contrast met de editie van 1969, die een legendarische met een Oscar bekroonde Woodstockdocumentaire opleverde, kon niet groter zijn. Waren het behalve de beroerde opzet, verkeerde bandkeuze en de uitbuiting (een kaartje kostte omgerekend naar vandaag 270 dollar) andere oorzaken die de escalatie in de hand werkten? Een generatie die andere drugs gebruiken, er een agressieve seksuele moraal op nahielden (bij het crowdsurfen werden vrouwen hardhandig betast en er waren naar verluidt groepsverkrachtingen) en een nihilistische levensvisie hadden? Het lijkt een optelsom te zijn.

De laatste blunder zit aan het festivalslotakkoord. Hoewel er geruchten waren over een slotoptreden van een topact, moesten de bezoekers het doen met een nummer van Jimi Hendrix uit Woodstock 1969. De titel: Fire. De gevolgen laten zich raden.

