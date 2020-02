Grote kans op terugkeer CSI bij twintigste verjaardag: miniserie op komst

CSI: Crime Scene Investigation was een serie over een forensisch onderzoeksteam in Las Vegas. De serie gold zeker in de eerste jaren als revolutionair vanwege de snelle montage en de moderne effecten die werden gebruikt om de technieken van de CSI's in beeld te brengen. De reeks liep vijftien seizoenen en won kasten vol prijzen; er volgden drie spin-offs, CSI Miami, CSI New York en CSI Cyber.



In de hoogtijdagen trok CSI meer dan 20 miljoen kijkers per aflevering. De afgelopen jaren maakten meerdere succesvolle series een tijdelijke comeback, zoals 24, Prison Break en The X-Files.