Grote zorgen bij politie: Opsporing Verzocht krijgt lange zomerstop en wordt ingekort

Amber Alert voor 15-jarige Celine, is mogelijk in levensge­vaar: ‘Kom alsje­blieft naar huis’

20:43 BERGHEM - De politie is op zoek naar een man die mogelijk iets te maken heeft met de vermissing van de 15-jarige Celine van Es uit Berghem. Uit politieonderzoek blijkt dat zij door een onbekende man met een auto is opgepikt in de buurt van haar huis. Woensdagavond is ook een AMBER Alert verstuurd. Haar ouders zijn ten einde raad: ,,We weten gewoon niet wat er aan de hand is. Je haalt je van alles in je hoofd.‘’