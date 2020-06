GTST-acteur Ferry Doedens: Ik heb al acht weken lang met iedereen geknuffeld

Sinds twee maanden is Ferry Doedens weer single nadat zijn relatie met zijn Braziliaanse vriend op de klippen is gelopen. In die periode heeft hij niet stilgezeten. Op de vraag van Eddy Keur of hij intimiteit mist, antwoordt hij: ,,Alles wat we natuurlijk willen is liefde. De pony moet natuurlijk wel grazen en de pony graast ook. Ik zet de bloemetjes wel gewoon buiten. Ik zie op zich wel een leuke jongen, dus wie weet over een tijdje.’’

De GTST-acteur is zelf totaal niet bang besmet te raken en neemt de regels dan ook niet zo nauw. ,,Ik heb al acht weken lang met iedereen geknuffeld.” Hij vindt dat we ‘gek worden gemaakt door de media’. ,,Ik respecteer het allemaal, maar als mensen helemaal aangedrukt tegen de eieren en de pakken melk hun gezicht wegdraaien, dan crash ik. Mevrouw, ik sproei niet in uw gezicht, ik hoest niet in uw gezicht, ik blaf niet in uw gezicht.” Ook stoort hij zich aan mensen die snauwen dat hij afstand moet houden. ,,U kunt ook gewoon even normaal praten.”



De aanpassingen die op de set van Goede tijden, slechte tijden moeten worden gedaan, vindt de acteur ‘gedoe’. ,,Die protocollen, daar word je niet goed van. Maar ja, we mogen blij zijn dat we werk hebben.”