GTST breekt met castingbedrijf Kemna

Woordvoerder Eva Peters van Endemol Shine: ,,Afgelopen jaar hebben wij besloten andere castingbureaus een kans te geven. Suzanne Groen heeft aangetoond creatief en vernieuwend te zijn. Haar oog voor detail en diversiteit en haar ervaring met drama hebben een belangrijke rol gespeeld bij onze keuze." Groen heeft lang gewerkt voor Klooster Casting en verzorgde eerder ook al de casting voor de soap. Sinds 2010 heeft zijn haar eigen bureau: Groen Casting.



Kemna Casting kwam in opspraak doordat eigenaar Job Gosschalk beschuldigd werd van seksuele intimidatie. Eind 2017 bekende Gosschalk dat hij grenzen heeft overschreden en in 2018 stapte hij uit het bedrijf dat verder door het leven gaat als Post Castelijn.



Er was ook veel kritiek op grote macht die Kemna Casting in de Nederlandse film- en televisiewereld had. Kemna Casting en met name castingdirecteur Gosschalk kon acteurs maken of breken, was veelgehoord. Hollywood-acteur Yorick van Wageningen zei eerder: ,,Misschien moeten we, als de storm is gaan liggen, eens kijken naar de machtsstructuren die dit soort situaties mogelijk maken."