'GTST-vluchteling' Alkan Çöklü loopt Nacht van de Vluchteling

Acteur Alkan Çöklü, die in GTST de gevluchte Afghaanse dokter Amir speelt, loopt zaterdagnacht met zijn vriendin (en soapcollega) Melissa Drost mee in De Nacht van de Vluchteling. ,,Door Amir te spelen krijg ik de kans Nederland bewuster te maken."

Van een optimale voorbereiding op de 20 kilometer die hij vanavond in Amsterdam loopt, is niet echt sprake. Maar Çöklü voorziet nog geen problemen. ,,Ik wilde eigenlijk van die professionele wandelschoenen kopen, maar ik hoorde opeens van een vriend dat je die moest inlopen. En daar ben ik natuurlijk te laat mee begonnen. Nu maar op oude hardloopschoenen."

Çöklü (23) is sinds juni 2017 in de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden te zien als Amir Nazar, een gevluchte Afghaanse dokter zonder verblijfsvergunning. ,,Ik vind het goed dat GTST op deze manier maatschappelijke thema's behandelt. Het veroorzaakt bewustwording, maar natuurlijk ook een hoop reuring. Er zijn positieve én negatieve reacties. Dat weet je van te voren. Die reuring vind ik niet erg, het is gewoon goed dat er aandacht is voor het thema."

Zelf heeft de van oorsprong Turkse Çöklü, opgegroeid in Amsterdam, geen directe familie of vrienden die moesten vluchten. ,,Maar ik heb me wel altijd bovenmatig geïnteresseerd voor het thema. Nog voordat ik de rol van Amir ging spelen. Niet omdat ik me direct met hen identificeerde, maar omdat hun lot me aangreep."

Een jaar of drie geleden leefde het thema zelfs zo erg dat hij besloot om er tijdens zijn studie aan de tv-academy een documentaire over te maken. ,,Er zaten toen vluchtelingen op de Bijlmerdreef in een kantoorpand, hartstikke dicht bij mijn huis. Ik wilde de kans om hun verhaal te horen niet missen en ben naar ze toe gegaan. Dat was niet zo een twee drie gebeurd, want er ging een hoop papierwerk aan vooraf. Je kan daar natuurlijk niet opeens gaan staan met een hele cameraploeg, daar ziet niemand op te wachten."

Uiteindelijk weet Çöklü vijf vluchtelingen voor de camera te krijgen die hun verhaal vertellen. Hoe was de reis, wat is hun achtergrond? Waarom hebben ze hun huis moeten verlaten? Een van de mannen die Çöklü toen interviewde, dient nu nog ter inspiratie voor zijn rol als Amir. ,,Hij was zo ontzettend positief. Bleef altijd vooruit kijken en gebruikte zijn verleden om wat van de toekomst te maken. Hij was vaak midden in het gesprek stil, en ik vond dat die stiltes soms meer zeiden dan de woorden. De positiviteit die hij had, en het doorzettingsvermogen, dat probeer ik nog wel eens terug te halen tijdens het spelen."

Volledig scherm Mellisa Drost en Alkan Cöklü. © Alkan Cöklü

Stelletje

Zijn GTST-collega's vinden het mooi dat Çöklü en zijn vriendin Melissa Drost (33) meelopen. De twee vormen sinds enkele maanden zowel voor, als achter de schermen een stelletje. ,,Het is fijn om samen te lopen. Ik heb haar veel verteld over de documentaire. De huidige vluchtelingencrisis raakt haar ook. Dit is echt iets wat we samen doen. We lopen niet in een groot team met meerderde collega's, ons team, dat Voor Betere Tijden heet, bestaat slechts uit twee leden. Zij en ik." De twee lopen niet met één specifiek iemand in gedachten, maar voor iedereen. ,,Er zijn nog nooit zó veel mensen op de vlucht geweest als nu."

Vanuit de GTST-groep heeft het soapstel een hoop positieve reacties ontvangen. ,,Zodra we wisten dat we mee gingen doen, hebben we het in de groepsapp gegooid. Iedereen heeft gedoneerd, en ze vinden het allemaal een prachtig initiatief."

Çöklü en Drost hopen zaterdagnacht langs de kant van de weg veel mensen te zien die hen aanmoedigen. ,,Het zou leuk zijn als ze ons herkennen. We krijgen in ieder geval een felgekleurd hesje aan, en we gaan live beelden maken op mijn instagramaccount Alkantubbies. Daar kan iedereen ons ook de hele tocht vragen stellen."

Een live verslag van de negende editie van de Nacht van de Vluchteling is zaterdagavond vanaf 23.15 te zien bij NPO 2. Doneren kan hier.

NACHT VAN DE VLUCHTELING! 16 op 17 juni lopen @melissa_drost en ik mee! En jullie kunnen ons helpen door te sponsoren! In mijn LINK in BIO Alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt😍😍😍 #nachtvandevluchteling #sponsor #helpmee Een foto die is geplaatst door null (@alkantubbies) op 24 May 2018 om 14:05 PDT

Volledig scherm Melissa Drost © Endemol