Guess-baas hekelt #metoo-aantijging Kate Upton: Ik heb haar niet aangeraakt

Justin Timberlake geeft concerten in Arnhem en Amsterdam

16:44 Popster Justin Timberlake komt dit jaar tweemaal naar Nederland. De zanger treedt op 15 juli op in de Ziggo Dome in Amsterdam en is op 24 augustus te zien in Gelredome in Arnhem. De concerten zijn onderdeel van de Europese tour die Timberlake vandaag aankondigde.