Guido Spek gaat met cabaretshow theater in

Acteur Guido Spek gaat dit najaar voor het eerst met een cabaretvoorstelling het theater in. De show Geloof Niet álles wat op Internet Staat is van half september tot eind december te zien in bijna dertig theaters door heel Nederland.

De acteur maakte het nieuws via Instagram wereldkundig en zoekt naar eigen zeggen in zijn eerste soloprogramma ,,naar mogelijke antwoorden op grote en kleine levensvragen, om zijn bevindingen vervolgens nonchalant maar met mechanische precisie weer omver te kegelen.’’ De voorstelling bestaat onder meer uit ,,sketches, excentrieke gedachte-experimenten en LaLaLand-achtige liedjes.’’

Een foto die is geplaatst door null (@guidospek) op 10 May 2019 om 6:37 PDT

Guido Spek was de afgelopen jaren al regelmatig in het theater te zien, onder meer in de musical Into the Woods en de theaterversie van het populaire tv-programma De Vloer Op. Spek staat volgend jaar ook in de musicalversie van de hitfilm Verliefd op Ibiza.