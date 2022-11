Guido Weijers breekt record, verzorgt voor elfde keer eindejaarsconference

B&B-Vol Liefde Petra trekt bij Hans in: ‘Ik voel me heel gelukkig’

Ze zaten in augustus nog in een ‘onderzoekende fase’, maar Hans en Petra, bekend van B&B Vol Liefde, zijn er inmiddels uit: de twee zien een toekomst met elkaar. En dus gaan de tortelduifjes samenwonen, zo maakten ze gisteravond bekend in RTL Boulevard.

