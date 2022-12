Guido Weijers neemt na oudejaarsconference een jaar vrij: ‘Ik moet meer in het nu leven’

Dat vertelde hij vanochtend bij Koffietijd. Weijers zei veel leuk te vinden en allerlei aanbiedingen te krijgen, maar dat heeft ook een keerzijde. ,,Voor je het weet zit je agenda helemaal vol met dingen die andere mensen hebben bedacht. Zo leef ik de afgelopen twee jaar al, daar moet ik even vanaf.’’

Hij vervolgde: ,,Ik heb echt mezelf de opdracht gegeven: 1 januari moet mijn agenda leeg zijn. Echt een wit vel papier dat nog een hele mooie tekening kan worden.’’ Dat is voor de cabaretier best spannend, want normaal zit zijn agenda zo’n anderhalf jaar van tevoren al vol vanwege geplande optredens. ,,Vanaf 2 januari mag iedereen weer bellen. Misschien ga ik 3 januari een nieuwe show schrijven, of zit ik 4 januari in Mexico, geen idee.’’

Weijers wil dus meer ‘in het nu’ leven, de ‘sabbatical’ moet daarbij helpen. ,,Als ik zelf niet zeg dat ik mijn agenda leeg houdt, gooien andere mensen hem helemaal vol.’’

‘Claudia’s show is prachtig’

De komiek is morgen nog op RTL 4 te zien met zijn oudejaarsconference, om 20.00 uur. Met die show toerde hij al langs theaters door heel het land. Op oudejaarsavond is de laatste show te zien. Hij staat tegenover Claudia de Breij met haar conference op NPO 1, die van deze site vier sterren krijgt.

Guido vindt haar show overigens ‘prachtig’, schreef hij deze week op Instagram. Van een concurrentiestrijd is volgens hem geen sprake. ‘Kunst is geen wedstrijd! Dat maken domme mensen ervan. Ik doe appels en Claudia peren.’

Wie meer kijkers trekt, is voor hem nu al duidelijk. ‘NPO 1 is vier keer groter dan RTL 4, dus dat is ook geen vraag. Het gaat ons beiden om persoonlijke impact. Claudia geeft mensen een mooie show met ontroering en lach in het theater. Ik doe hetzelfde op mijn manier. Je hoeft geen kant te kiezen.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: