Guido Weijers: Rutte kan beter niet naar mijn conference kijken

Rutte krijgt er in de oudejaarsconference, die op 31 december om 20.30 uur te zien is op RTL 4, flink van langs vanwege zijn gedraai rondom het afschaffen van de dividendbelasting. ,,Dat onderwerp zat er al vanaf september in, want toen was hij al aan het draaien", zegt Guido, die maandenlang try-outs speelde en schaafde aan zijn show. ,,Het is een heel pijnlijk stukje, voor Mark Rutte dan vooral, en het werkt nog steeds."

Welke grappen Guido maakt over de minister-president verklapt hij natuurlijk nog niet, maar zeker is dat de cabaretier verschillende uitspraken van Rutte op een rijtje zet. Dat levert volgens Guido een ‘erg trefzeker’ stuk op. ,,Het publiek verbaast zich elke dag over wat hij allemaal gezegd heeft."

Maar niet de hele conference gaat over de minister-president. Het jaar 2018 was een goed jaar, concludeert Guido. ,,We hebben een jaar gehad met heel veel ingrediënten zoals Khashoggi, de Oostvaardersplassen - daar begonnen we het jaar mee en nu begint het gelazer weer van voor af aan -, Avicii die overleed, de privacywetgeving die ingaat... Er is genoeg te vertellen over dit jaar."

Ook zijn er onderwerpen waar Guido niet over kan of wil grappen. ,,Het is vooral dat ik al een paar jaar achter elkaar die oudejaarsconferences doe en dat ik bij sommige onderwerpen denk: nou, niet weer. We gaan niet weer een Zwarte Pietendiscussie doen, we gaan niet weer Trump afzagen, we gaan niet weer #MeToo aanhalen. Want dat heb ik allemaal bij mijn vorige conferences gedaan."

Stint

Het ongeluk met een stint in Oss, waarbij in september vier kinderen om het leven kwamen, is een onderwerp waarbij Guido totaal geen behoefte voelt om daar iets grappigs over te zeggen. ,,Als ik dat zie dan draait mijn maag daar ook van om. Er zijn geen regels, ik vind dat je over alles grappen moet kunnen maken als je echte een goede grap hebt. Alleen kan ik hem bij dit onderwerp gewoon niet bedenken. Vrijheid van meningsuiting, religie, privacywetgeving, de politiek. Daar mag ik écht iets van vinden, maar hele persoonlijke dingen waarbij mensen echt geraakt werden, sla ik soms over."

De rode draad Guido's negende oudejaarsconference is vrijheid. ,,Ik vind dat we onszelf te veel opsluiten. We leggen onszelf allerlei beperkingen op omdat we bang zijn dat er dingen in de toekomst misschien zouden kunnen gaan gebeuren. Dus we hangen overal cameraatjes op want dan voelen we ons veiliger, maar zijn we echt veiliger of beperken we ons eigenlijk alleen maar in onze vrijheid?"

Escaperoom

Guido pleit ervoor ‘soms maar gewoon het risico te nemen dat er iets kan gebeuren’. ,,Ik denk dat we onze eigen vrijheden aan het inperken zijn en dat is zonde. Op een gegeven moment gaan we te veel beschermen en daardoor weten we straks niet meer wat leven is."

Dat thema ontstond volgens hem ‘heel gek’. ,,Ik was naar een aantal escaperooms geweest en toen dacht ik: ik ga zelf ook een escaperoom bouwen. Daardoor zat het thema 'gevangen zitten in je hoofd, vrij willen zijn, willen ontsnappen aan dingen', dat zat continu in mijn hoofd. Toen ik deze oudejaars ging maken, bleek dat heel veel gebeurtenissen raken aan het thema vrijheid, gevangen zitten en ontsnappen. Op een of andere manier wordt dan één en één drie.”