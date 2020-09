Guido Weijers terug met oudejaarsconference op RTL na kritiek op Martijn Koning

,,De oudejaarsconference is dit jaar natuurlijk onzekerder dan ooit’’, zegt Weijers tegen RTL Boulevard, verwijzend naar de maatregelen rond het coronavirus en het beperkte aantal toegestane toeschouwers in theaterzalen. ,,Want hoé we het gaan doen, weten we nog niet. We hebben nu alleen maar afgesproken: we gaan op oudejaarsavond sowieso een oudejaarsconference doen.’’



Het is de tiende keer dat Guido een oudejaarsconference maakt en de vierde keer dat deze op RTL 4 wordt uitgezonden, na eerdere edities bij bijvoorbeeld SBS 6. Hoewel de conferences bij de publieke omroep meestal beter worden bekeken, hield Weijers zich op RTL altijd aardig staande met meer dan een miljoen kijkers. Toen Martijn Koning het vorig jaar deed, moest de zender genoegen nemen met een matige 537.000 toeschouwers (én veel kritiek).



Op NPO 1 keert Youp van ‘t Hek dit jaar terug met zijn oudejaarsconference. Vorig jaar was het de beurt aan Claudia de Breij, die ruim 1,7 miljoen kijkers trok.