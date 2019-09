'Gulle vriendin' R. Kelly wil geschonken borgbedrag terug

The Devil Wears Prada wordt musical met Elton Jo­hn-mu­ziek

Goed nieuws voor fans van The Devil Wears Prada. De film verschijnt volgend jaar zomer namelijk op de planken als musical en niemand minder dan Elton John gaat zich met de muziek bezighouden. De musical gaat in 2020 in het James M. Nederlander Theatre in Chicago in première, meldt de Chicago Tribune.