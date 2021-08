Guns N’ Roses brengt eerste nieuwe nummer uit in dertien jaar

Pauline Wingelaar deelt ma­ke-uploze zwanger­schaps­fo­to: ‘Ik lijk al over de helft’

13:58 Pauline Wingelaar, die te zien was in Gooische Meisjes en de Videoland-serie Gooische Moeders, vindt het hartverwarmend hoeveel berichten ze mocht ontvangen nadat ze onlangs bekendmaakte dat ze in verwachting is van haar derde kindje. Het maakt dat Pauline nog meer van haar zwangerschap, waaraan een langdurig traject vooraf ging, geniet.