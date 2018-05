Guns N’ Roses komt met luxe heruitgave debuutalbum

Fans van de Amerikaanse rockband, die op 4 juli in het Goffertpark staat, werden afgelopen week in spanning gehouden door mysterieuze flyers en de aankondiging ‘Destruction is coming’. Inmiddels is via een YouTube-filmpe duidelijk geworden dat er een ‘30th anniversary’ boxset-editie’ aankomt van het legendarische debuutalbum Appetite For Destruction. De box Lock N’ Loaded bestaat uit vier cd’s met in totaal 73 tracks. De luxe versie biedt twee LP’s, waaronder de EP Live Like A Suicide (1986) en een EPO met B-kanten. Overigens werd het filmpje snel weer offline gehaald. Het album ligt vanaf 29 juni in de winkel.