‘Gunther’ uit Friends vecht tegen uitgezaaide kanker: ‘Geef nooit op’

De 59-jarige acteur vertelt in het interview dat de ziekte pas in een vergevorderd stadium werd ontdekt, waardoor het ook was uitgezaaid naar onder meer zijn botten. Tyler vecht dus al drie jaar tegen kanker en vreest dat hij er ook aan zal overlijden. ,,Het is nu in stadium 4, dus uiteindelijk zal het me waarschijnlijk te pakken krijgen.”



In de tussentijd kreeg Tyler hormoontherapie. Dat wierp een jaar lang zijn vruchten af, waardoor hij enigszins normaal kon leven. ,,Het enige wat ik hoefde te doen, was ‘s ochtends en’ s avonds een pil nemen, en boem, het leven was vrijwel normaal”, vertelt Tyler.



Hoewel er aanvankelijk met de ziekte te leven viel, ontstonden er toch uitzaaiingen naar zijn botten en ruggengraat. Daardoor raakte het onderlichaam van Tyler verlamd. ,,De kanker muteerde aan het einde van de coronapandemie”, legt hij uit. Daardoor kon Tyler onlangs ook niet aanwezig zijn bij de Friends-reünie. Hij verscheen toen online via Zoom om bij te kletsen met de cast. ,,Dat was een bitterzoete ervaring.”