Guus en Manon Meeuwis delen nog meer foto’s van huwelijk, zanger lanceert speciaal lied

Manon, die als styliste vooral bekend werd dankzij De modepolitie , liet onlangs al weten dat ze Guus' achternaam zou aannemen. Het was een wens van een van zijn kinderen. Manon hoort bij de familie en daar moet ook de naam bij, was de gedachte. ,,Dat vind ik de allerbeste reden om mijn naam te veranderen'', zei Manon, die wel opmerkte dat 'Manon Meeuwis' op zijn Frans net ' mais non, mais oui ' is, oftewel 'maar nee, maar ja'.

Uitstel

Meeuwis, die uit zijn eerste huwelijk kinderen Pepijn, Sarah, Teun en Jules kreeg, vroeg Meijers in 2019 ten huwelijk, maar wilde destijds niets kwijt over hun trouwplannen. Radio-dj Frank Dane vroeg hem eerder of de bruiloft in het buitenland of in Nederland zou plaatsvinden. Daarop reageerde Meeuwis cryptisch: ,,Het is overal, de liefde is overal.”